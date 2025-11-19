El episodio ocurrió este martes, mientras el personal de la Comisaría Quinta realizaba las actuaciones derivadas del allanamiento en el que, horas antes, había sido aprehendido un joven de 21 años. En el marco de esa investigación, los efectivos contaban con el dato de que el detenido solía movilizarse en un Toyota Yaris gris que podría ser un vehículo mellizo.

En ese contexto, su madre llegó a la dependencia policial conduciendo justamente ese modelo, lo que llamó de inmediato la atención de los agentes. Con apoyo del Comando de Patrullas, los uniformados interceptaron el rodado en Puán entre Cervantes Saavedra y Giacobini.

Durante la inspección preliminar, los policías detectaron irregularidades en la numeración del motor y del chasis. Un verificador especializado confirmó luego que ambos registros habían sido alterados, constatando que el automóvil era efectivamente mellizo.

Ante ese resultado, la fiscal de Flagrancia, María Isabel Sánchez, ordenó el secuestro del Toyota Yaris para las pericias correspondientes y notificó a la conductora de la formación de causa por encubrimiento. La mujer recuperó la libertad conforme a lo establecido por el Código Procesal Penal.

