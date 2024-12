Graciela Beatriz Viana, de 37 años, fue encontrada asesinada de una puñalada en el abdomen en su casa de Villa Caraza, partido de Lanús. A casi siete meses del crimen, ocurrido la madrugada del 28 de mayo, no hay ningún detenido y la familia exige justicia.

Su hermano José decidió ir hasta su casa, en la calle Canadá, porque no le contestaba las llamadas. Estaba preocupado porque ella era quien llevaba al colegio todas las mañanas a su hija, pero ese día no pasó a buscarla. “Me cansé de llamarla y nada”, contó a TN.

Fue así que se comunicó con su otra hermana, Soledad, aunque tampoco sabía nada. La semana anterior había pasado algo similar, aunque era porque Graciela se había quedado sin batería en su celular.

Después de dejar el auto en el mecánico, José fue directo hasta la casa de Graciela. “Llamé a la puerta y nada. La reja que da a la calle siempre estaba con candado y esta vez tenía solo un gancho. Veo que la puerta para entrar a la casa estaba arrimada y entré. Ya sentía algo raro”, recordó.

Cuando entró al patio delantero, volvió a llamarla, pero todavía no había respuestas. A través de la puerta principal, escuchó que la televisión estaba fuerte. Desde ahí se fue hasta la habitación principal, donde la vio recostada y pensó que estaba durmiendo: “Cuando me voy acercando sentí olor a alcohol, pensé que se había emborrachado y se durmió. Le dije ´Graciela, son las dos de la tarde´”.

“No me contestaba y cuando vi que no se movía creí lo peor. Me fui acercando diciéndole que se levante, pero no me respondía. Cuando me acerco bien veo que le salía espuma de la boca”, continuó.

Desesperado, lo primero que hizo fue llamar al mecánico que estaba cerca y le pidió que vaya a auxiliarlo. “Me parece que mi hermana está muerta”, fue una de las primeras cosas que le dijo por teléfono.

Contó que la vio “acostada, toda tapada, con un buzo y una capucha”, y aseguró que “la cama estaba ordenada” y que “no había nada revuelto”, por lo que descarta que haya sido un crimen en ocasión de robo.

En la esquina de la casa había un patrullero. Una policía bonaerense entró rápido a la casa y confirmó que Graciela estaba muerta. Pensaron que era una muerte natural, hasta que pocos minutos después llegó un perito: “Me dijo que acá pasó algo, yo no lo podía creer”.

“Le bajó el cierre de la campera y vio que tenía signos de que la habían estrangulado. También le encontraron una puñalada abajo del pezón izquierdo”, describió José. El fiscal que fue hasta la escena del hecho aseguró que la víctima “no tenía signos de defensa”, algo que luego fue corroborado con una pericia.

Un celular y una mochila, los objetos que faltaban en la casa

José señaló que la persona que cometió el crimen “no desparramó nada, dejó todo acomodado”. En la casa solo faltaba el celular de la víctima y una mochila. Al principio sospecharon de un hombre con el que salió por dos meses, ya que ella le había puesto una perimetral. Sin embargo, durante una investigación determinaron que no estaba involucrado.

Dos meses después, encontraron el teléfono a siete cuadras de la casa y lo tenía una persona que lo había comprado a pesar de saber que era robado. Llegó a ser el principal sospechoso del asesinato y los investigadores de Lomas de Zamora lo detuvieron, pero lo liberaron por falta de pruebas. “La drogaron, la estrangularon y la apuñalaron cuando ya estaba muerta porque no había sangre”, explicó su hermano, y la recordó: “Era una excelente persona, no tenía problemas con nadie”.

La autopsia determinó que falleció por un “paro cardiorrespiratorio” y la familia está a la espera de pericias toxicológicas. La causa fue caratulada como “homicidio simple” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Lanús.

