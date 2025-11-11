Una mujer de 33 años fue aprehendida en las últimas horas en una vivienda del barrio Jorge Newbery, acusada de haber retenido contra su voluntad a otra mujer y exigirle dinero a su familia para liberarla. En el lugar, además, se secuestraron estupefacientes fraccionados y varios teléfonos celulares.

El hecho se remonta al pasado 12 de octubre, cuando la víctima, de 34 años, se dirigió junto a un hombre al domicilio ubicado en República Árabe Siria entre Rawson y Garay para comprar marihuana. Una vez dentro, fue retenida por varias personas y despojada de dos teléfonos celulares. Según la investigación, también fue obligada a consumir drogas y, bajo amenazas con un arma de fuego, se le exigió enviar un mensaje de audio a sus familiares pidiendo una transferencia de 70 mil pesos a cambio de su liberación, suma que finalmente fue abonada.

Horas después, la mujer fue hallada desorientada en la vía pública, en la intersección de Canadá y Alberti. A partir de su testimonio y las tareas de investigación realizadas por el Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 12ª —que incluyeron seguimientos, declaraciones y análisis digitales— se logró identificar a la principal sospechosa, una mujer de 33 años.

Con orden judicial, se allanó el domicilio de República Árabe Siria al 2700, donde fue aprehendida la imputada y se secuestraron el teléfono celular de la víctima, otros cinco aparatos pertenecientes a los moradores, 32 envoltorios con marihuana (22,3 gramos), un envoltorio con cocaína (1,1 gramos), un trozo de marihuana, y recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento.

La causa quedó a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli, de la UFI N°5, quien ordenó la notificación de la formación de causa por “Privación ilegal de la libertad, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y hurto”. Debido a que la detenida cursa un embarazo, se le otorgó la libertad conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense.

Fuentes judiciales indicaron que la acusada ya contaba con antecedentes por infracción a la Ley 23.737, encubrimiento de robo de motovehículo y violación de los artículos 205 y 239 del Código Penal durante la vigencia del DNU 297/20.

