Un hombre de 27 años quedó imputado hoy por “amenazas agravadas y lesiones”, luego de un allanamiento en el barrio Bernardino Rivadavia a raíz de una denuncia por agresión. En el lugar se pudo secuestrar, además, un arma de fuego que habría sido utilizado durante el violento episodio.

Según consta en la denuncia de la víctima (un hombre de 30), todo comenzó el pasado 19 de septiembre cuando se dirigió al domicilio de Malvinas al 3900 para retirar su vehículo, un Citroën Lounge. Sin embargo, como el vehículo había sido mal arreglado, le pidió respuestas al dueño del lugar.

En ese contexto, la víctima relató a la Policía que fue agredido con una tonfa y el atacante además le exhibió un arma de fuego tipo pistola. Por lo tanto, no pudo retirar el auto del lugar.

Tras aportar documentación correspondiente y certificado médico por las lesiones recibidas, comenzó una investigación que culminó hoy con el allanamiento a cargo de agentes de la Comisaría Cuarta y el Destacamento Centenario.

El operativo tuvo resultado positivo, ya que en el lugar pudieron secuestrar una tonfa color negra y una pistola Bereta, calibre 9 mm, con cargador sin municiones, todo a instancias del fiscal Pablo Cubas.

