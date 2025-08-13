Personal policial frustró esta tarde un intento de usurpación en una vivienda del barrio Plaza Peralta Ramos, lo que motivó finalmente la detención de dos personas, una mujer de 41 años y un hombre de 44.

Según indicaron fuentes policiales, los usurpadores fueron acusados de intentar tomar posesión de la propiedad de un hombre de 57 años, ubicada en Guido al 2700.

El hecho ocurrió durante una recorrida de rutina realizada por la Fuerza Barrial de Aproximación en la zona. Los imputados ingresaron a la vivienda utilizando la fuerza con la intención de desalojar a la víctima y apoderarse del inmueble, aunque no lograron su objetivo.

Tras la intervención policial, se estableció comunicación con la Unidad Fiscal de Instrucción N°12, a cargo de Luis Alberto Ferreyra, desde donde se ordenó la realización de las actuaciones correspondientes.

Los imputados fueron notificados por el delito de “usurpación de inmueble”. Sin embargo, no se dispuso ninguna medida restrictiva de su libertad.

