Un hombre de 40 años fue detenido esta madrugada en la zona de Plaza Mitre tras la intervención de agentes del Comando de Patrullas, luego de intentar robar elementos de una obra en construcción.

El hecho ocurrió en Falucho entre Catamarca y La Rioja alrededor de las 02:50. El sujeto ingresó al sitio mediante el escalamiento de una reja en una propiedad lindera, pero su accionar fue alertado por un vecino que llamó al 911.

El imputado fue sorprendido in fraganti mientras intentaba llevarse pertenencias de la construcción. Inmediatamente, se secuestraron los elementos involucrados en el hecho, que serán restituidos a la víctima.

La intervención estuvo a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Eduardo Layus, quien ordenó las actuaciones de rigor y la notificación formal al imputado.

