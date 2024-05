A raíz de la restricción que impuso Camuzzi en la venta de GNC, priorizando el servicio en viviendas, comercios, hospitales, escuelas y organismos gubernamentales, los taxis son uno de los sectores más perjudicados y debieron disminuir la circulación por la ciudad en busca de pasajeros. Así lo confirmó el secretario general de Federación de Conductores de Taxis a nivel local, Miguel González.

Si bien el referente del gremio apuntó que los vehículos no recorren con la misma frecuencia debido a esta problemática, subrayó que hay dos estaciones de servicio en particular que no restringieron la venta, a diferencia de las demás que tienen permitido la carga de GNC hasta las 14.

En este sentido, le comentó a El Marplatense el panorama en la ciudad: “Hasta ahora, para el trabajo que hay, la venimos peleando bien con las viejas estaciones de servicio que están abiertas, como la ubicada en avenida Champagnat y Colón o en 20 de Septiembre y Juan B. Justo. Esas no cierran, mientras que la mayoría lo hace a las 14".

Asimismo, reconoció que no tienen demasiado consumo porque ante la situación eligieron “no caminar como lo hacíamos antes". No pudo distinguir cuáles permanecen abiertas, pero afirmó que "las más viejas sí”.

A pesar de que aseguró que el trabajo disminuyó, recayó en que un turno de 110 kilómetros se hace en doce horas y en caso de necesitarlo, cargan antes de las 14, “cuando todo está normal”.

La medida se dio a conocer el martes 14 de mayo con la difusión de los comunicados por parte de la empresa concesionaria del servicio. “Como consecuencia de las condiciones operativas de la infraestructura energética del país, las distribuidoras nos vimos en la obligación de restringir consumos a usuarios de alto consumo y contratos interrumpibles”, indicaba el comunicado.

En esa ocasión también informaron que "en cuanto el sistema se recupere, se dará aviso a las GNC para que vuelvan a despachar. En la provincia de Buenos Aires son 113 las afectadas en total, con contratos interrumpibles. Las que poseen de otro tipo, funcionan normalmente”.