Diego Frenkel nació en Buenos Aires en agosto de 1965, es cantante, músico y compositor reconocido principalmente como la voz y líder de La Portuaria.

Frenkel y su grupo desarrollaron un sonido innovador que fusionaba ritmos latinos con bases firmemente influenciadas por el jazz y el R&B, logrando un estilo distintivo que escapaba a los modelos tradicionales del rock argentino.

Pero no solo es un referente musical, sino que también cultiva un equilibrio entre su vida artística y personal. Practica ashtanga yoga y es aficionado a actividades como caminar y andar en bicicleta, además de llevar una alimentación saludable.

Tiene un enfoque abierto hacia la exploración espiritual, mostrando interés en temas como el budismo y la conexión con el mundo lo que le permite llevar adelante una carrera artística con profundidad y autenticidad.

Como él mismo ha expresado: “La música es un viaje personal y colectivo donde cada nota es un puente entre el alma y el mundo; crear es encontrar esa esencia que nos conecta y nos transforma.” Por esto sin duda se merece ocupar mi espacio para dividir por letras su +Chance!!

+ Tu lado más positivo. Mi lado más positivo quizá sea la capacidad de persistir y la fe en que todo puede ir mejor.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estás haciendo? Mi vocación de despertó de niño cuando sentí que la música era me vehículo en esta vida.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? El mundo no va hacia un solo lugar, en el mundo conviven muchos mundos dentro de los cuales hay micro mundos y mundos paralelos. En cuanto a una visión macro de la sociedad en un planeta homogeneizado, veo dos opciones: o se instala de un modo absoluto el feudalismo digital y se vive en la resilencia y la resistencia. o se avanza hacia un mundo de más justicia social, un socialismo donde se aprovecha la revolución robótica a favor de la humanidad y en vez de dejar gente sin trabajo, se delega a las máquinas el trabajo no deseado y la humanidad se dedica a lo deseado y vital.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? Cada tanto pienso en dejar “ todo” por una nueva vida y termino siempre haciendo una canción y tomando un café, leyendo un nuevo libro o viendo una peli.

N = ¿Nunca le dirías Sí a qué? Nunca le diría si a la crueldad.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? Conecto mi lado espiritual a diario. Intento no desconectar de ahí, invoco un mantra budista, practico yoga, camino, hago música y trato de vivir con intensidad y disfrute la vida en tanto este acá.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? No tengo idea si hay otra vida.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

La 100 MDP. chachaduran.com