La demolición de la histórica ferretería Argenfer, que había comenzado esta mañana tras el incendio que la destruyó por completo, fue frenada por el Municipio en medio de una fuerte polémica.

El propietario del comercio, Gustavo Ares, aseguró que primero le dieron autorización para avanzar con los trabajos por razones de seguridad y luego le notificaron que debía paralizarlos por falta de permiso.

“Me dijeron que tenía que demoler por una cuestión de seguridad. Me dieron el okay y ahora me vienen con que no tengo permiso. Es una locura”, expresó Ares, visiblemente molesto, tras recibir la notificación del Departamento de Fiscalización de Obras. Según indicó, incluso fue citado al Juzgado Municipal de Faltas, pese a que, según sostiene, actuó bajo indicación oficial.

La demolición había comenzado dos semanas después del incendio ocurrido en la madrugada del martes 27 de enero. El fuego se originó en un taller mecánico lindero y luego se propagó a la ferretería ubicada en avenida Colón y Perú, en el barrio Don Bosco. Las llamas provocaron la destrucción total del edificio y de la mercadería almacenada.

Operarios trabajaban esta mañana con una grúa para retirar chapas y estructuras metálicas completamente calcinadas cuando llegó la orden de paralización. “Pago las máquinas, pago la gente y ahora me dicen que pare. Es un bolonqui. Primero te exigen que demuelas y después te sueltan la mano”, cuestionó el comerciante.

En cuanto a las pérdidas, Ares estimó que rondan los tres millones de dólares: unos dos millones en mercadería y aproximadamente un millón por la estructura edilicia. “Tengo que abrir de alguna manera para conservar las fuentes de trabajo. Después veremos si el seguro responde y si los responsables del incendio pagan lo que corresponde. Hasta que no se defina eso, no voy a poder reconstruir”, explicó.

La situación abre ahora un nuevo frente de conflicto entre el comerciante y el Municipio, en un contexto ya complejo por las consecuencias económicas del siniestro. Mientras tanto, el predio permanece a medio demoler y con los trabajos oficialmente suspendidos.