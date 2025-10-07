El empresario detenido por vínculos con el narcotráfico reconoció que aportó dinero a la campaña presidencial de José Luis Espert, incluyendo el pago de actividades proselitistas y una asesoría internacional de más de 200 mil dólares.

Ads

En diálogo con una reconocida radio, Federico “Fred” Machado, actualmente con prisión domiciliaria en Argentina y requerido por la Justicia de Estados Unidos, confirmó que financió parte de la campaña de Espert en 2019, cuando el legislador daba sus primeros pasos como candidato presidencial.

Según relató, el propio Espert le solicitó apoyo económico: “¿No me podés hacer un aporte monetario? Estamos en bolas”, habría sido el pedido directo del diputado. Machado aseguró que, además, lo contrató para una asesoría en Guatemala por más de 200 mil dólares, aunque dijo no recordar el monto total. “Hay un contrato firmado, él lo apostilló y me mandó una copia”, precisó.

Ads

Puede interesarte

El empresario, vinculado al sector aeronáutico y acusado por la DEA de lavado de dinero procedente del narcotráfico, sostuvo que el error de Espert fue “negarme”. “No haberme reconocido fue su cagada. Tendría que haber dicho: ‘Sí, me dio una mano’. Acá están los hechos”, afirmó.

Machado también reveló que Espert tuvo un avión a disposición para su campaña y que viajaron juntos en al menos dos oportunidades. “Entre gitanos no nos tiremos las cartas: los políticos se pagan las campañas con obra pública y aportes”, agregó, en tono crítico.

Ads

Al ser consultado sobre los motivos de su apoyo, explicó que lo eligió porque “parecía un tipo con una causa noble”, aunque aclaró que “no era el Espert de ‘cárcel o bala”.

Puede interesarte

El empresario, que hizo fortuna en la industria aeronáutica, se definió como un hombre de trabajo: “La aviación es una industria de capital intenso. En Estados Unidos tener un avión privado es como tener una bicicleta; quizás acá no lo entienden”, concluyó.

La confesión de Machado se da en medio de la crisis política que atraviesa La Libertad Avanza, luego de la renuncia de Espert a su candidatura y mientras el oficialismo busca definir si habrá reimpresión de boletas en la provincia.

Ads

Fuente: Infobae