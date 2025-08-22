En medio del escándalo por los audios filtrados que denuncian coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que mencionan a Karina Milei y a Eduardo "Lule" Menem, el jefe de Gabinete Guillermo Francos expondrá en Diputados la semana que viene. El secretario parlamentario de la Cámara Baja ya convocó a los diputados para la sesión que será el miércoles que viene a las 12.

Su último informe de gestión en esa cámara había sido en abril, cuando explotaba el caso de la criptomoneda $LIBRA y ahora le tocará hacerlo mientras crece el caso por las presuntas coimas en la ANDIS por el que ya fue desplazado su titular, Diego Spagnuolo.

Según informaron, la fecha ya estaba pautada hace un mes y Francos no va a suspenderla. Si bien recibió más de 1200 preguntas de los diputados por escrito, las preguntas centrales en el recinto serán sobre este caso y el del fentanilo contaminado.

En una primera consulta que periodistas le hicieron a Francos en la actividad del Council de las Américas, el funcionario había planteado que no ponía "las manos en el fuego por ningún funcionario", aunque había aclarado: “Por supuesto que creo en la inocencia de Karina Milei y en la de Eduardo Menem, pero son temas que tiene que investigar la Justicia”.

En ese sentido, Francos volvió a referirse hoy al tema y en diálogo con El Observador, señaló que le parece bien que la Justicia avance rápido en la investigación para "descubrir la verdad" , a pesar de que planteó sospechas electorales: "A mí me llama mucho la atención, porque aparece a esta altura, en este momento, siendo que todos mencionan o se refieren a que es una grabación del año pasado. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Pero eso lo tiene que dilucidar un juez".

Por otra parte, aseguró que fue él quien informó al presidente que había que cesarlo a Spagnuolo en el cargo, decretar una intervención y que se haga una investigación.

A su vez, apuntó contra el ex titular del ANDIS por no denunciar a la Justicia. "Si el señor Spagnuolo tenía conocimiento de todo eso, tenía que denunciar la justicia. Es una obligación de un funcionario público la de denunciar en la justicia un hecho del que él toma conocimiento", sentenció.

Además, ratificó que él nunca le planteó ninguna denuncia ni sospecha y relató su última conversación con Spagnuolo: "En algún momento se mencionaba que se iban a dar 100 mil pensiones de baja y después otras 100 mil más, porque estaban dadas irregularmente. Yo lo llamé a Spagnuolo y le pregunté qué pasaba que no daban de baja las pensiones. Esta fue mi conversación, que es la última, hace dos meses. Pero nunca me planteó a mí una denuncia o una sospecha".

Asimismo, el bloque de Encuentro Federal ya presentó un proyecto para citar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Salud, Mario Lugones, a dar explicaciones en el pleno.

Al mismo tiempo, el diputado socialista santafesino Esteban Paulón, junto a su compañera Mónica Fein y Margarita Stolbizer (del GEN), también presentaron un pedido pero para interpelar a Spagnuolo y a Karina Milei.

El legislador porteño de la Izquierda, Gabriel Solano, presentó una denuncia penal contra Javier Milei, su hermana Karina, Spagnuolo y "Lule" Menem. Pide que se los investigue por "defraudación contra la administración pública, tráfico de influencias y cohecho".

