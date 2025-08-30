El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que ningún integrante del Gobierno grabó ni difundió los audios recientemente divulgados de Karina Milei, en el marco de la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Las declaraciones, se producen tras una serie de allanamientos y revelaciones que han generado un fuerte impacto político, incluyendo operativos en la sede de la ANDIS y las oficinas de la droguería Suizo Argentina.

Francos calificó el episodio como “una operación política” orquestada por la oposición, desmintiendo cualquier participación de sectores internos del Gobierno en las filtraciones. “Si usted me pregunta si yo descarto que gente del Gobierno esté dentro de esto, sí, lo descarto”, afirmó el ministro coordinador, rechazando acusaciones sobre supuestos agentes de inteligencia o sectores libertarios que atentaran contra el propio oficialismo.

Según Francos, la simultaneidad de las revelaciones, que incluyen conversaciones del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, evidencia una maniobra coordinada.

En los audios atribuidos a Karina Milei, hermana del presidente, se la escucha instando a la unidad con la frase “tenemos que estar unidos” y mencionando que llega a Casa Rosada a las 08:00 y se retira a las 23:00. Para el vocero presidencial, Manuel Adorni, estas grabaciones representan “un escándalo sin precedentes”, aunque evitó señalar responsables directos. Francos coincidió con Adorni al considerar los hechos “graves” y confirmó que los servicios de inteligencia y la Justicia trabajan para esclarecer el origen de las grabaciones.

Las declaraciones de Francos se enmarcan en una reunión de urgencia celebrada anoche en Casa Rosada, donde la mesa política del Gobierno buscó contener las diferencias internas y mitigar el impacto del escándalo. En paralelo, la Justicia avanzó con allanamientos simultáneos en la sede de la ANDIS y la droguería Suizo Argentina, tras la entrega de un centenar de audios por parte de Spagnuolo. Estos operativos, realizados por la Policía de la Ciudad, forman parte de la investigación por presuntas coimas.

El presidente Javier Milei, por su parte, rompió el silencio durante los incidentes ocurridos en una fallida caravana en Lomas de Zamora, desmintiendo las acusaciones: “Lo que dice Spagnuolo es mentira”. El Gobierno insiste en que las acciones judiciales y las filtraciones forman parte de un intento opositor por desestabilizar la gestión, mientras continúa el trabajo para esclarecer los hechos.

