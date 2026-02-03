El piloto argentino viene de cerrar una semana más que positiva en el circuito de Barcelona, donde giró el lunes y el miércoles en pruebas privadas. Allí acumuló una importante cantidad de vueltas, algo clave para ganar confianza con el Alpine A526, y dejó muy buenas sensaciones: fue segundo en la primera jornada y cuarto apenas dos días después, confirmando una evolución clara del nuevo modelo.

La actividad para Colapinto continuará entre el 11 y el 13 de febrero en el Circuito Internacional de Bahréin. Al igual que en España, existe la posibilidad de que los tests vuelvan a ser a puertas cerradas, principalmente por los inconvenientes de fiabilidad que algunos equipos aún presentan a raíz de la nueva reglamentación técnica.

Eso no será todo: apenas una semana después, entre el 18 y el 20 de febrero, los monoplazas volverán a rodar en el mismo trazado, en los últimos ensayos antes del arranque oficial del campeonato, cuyo primer Gran Premio se disputará entre el 6 y el 8 de marzo en Australia.

Colapinto encara este 2026 con el objetivo de dejar atrás un 2025 complejo, su temporada debut en Alpine, en la que no logró sumar puntos en los 18 Grandes Premios que disputó. Sin embargo, el panorama ahora es completamente distinto.

La escudería francesa inició una nueva etapa: incorporó motores Mercedes (considerados entre los mejores de la parrilla), alcanzó el peso mínimo reglamentario y aprovechó al máximo las horas de túnel de viento para mejorar la aerodinámica. A eso se suma un dato no menor: Franco participó por primera vez en el proceso de diseño del monoplaza, lo que le permite sentirse mucho más cómodo y confiado a bordo del A526.

Mientras se prepara para volver a girar en Bahréin, el argentino mostró su entusiasmo en las redes sociales del equipo. Alpine publicó una imagen de Colapinto sonriente junto a su nuevo auto, acompañada por una frase elocuente: “Enamorado de su nuevo coche”.

Por estas horas, Mercedes continúa trabajando en ajustes finos de sus unidades de potencia, que ahora incorporan un 50% de energía eléctrica. Un salto tecnológico que ya se tradujo en un rendimiento superior respecto de los motores Renault utilizados en 2025 y que alimenta la ilusión de un Alpine renovado… y de un Colapinto listo para dar pelea



