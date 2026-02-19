El piloto argentino cerró su participación en los ensayos oficiales previos al arranque de la temporada 2026 de Fórmula 1 con una actuación destacada al mando del nuevo Alpine A526 en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahréin.

En la última jornada de pruebas, Colapinto completó 120 vueltas al trazado y marcó un tiempo de 1:33.818, lo que lo ubicó en el sexto puesto de la tabla general y como el piloto más rápido dentro de su escudería durante la pretemporada. Ese rendimiento lo dejó apenas un segundo por detrás del líder de la sesión, señal de un progreso sólido en la adaptación al auto nuevo.

Después de finalizar sus test, el argentino publicó un mensaje resaltando la importancia de este período de preparación y su satisfacción por el trabajo realizado junto al equipo francés. Colapinto remarcó que los ensayos en Bahréin le sirvieron para seguir conociendo el A526 y ajustar detalles antes del inicio del campeonato, que está programado para los primeros días de marzo en Australia.

La jornada en Bahréin también sirvió para que su compañero de equipo, Pierre Gasly, tomara la posta en los últimos ejercicios, completando así la preparación de Alpine antes de que empiece la temporada oficial.

