Los deportistas habitualmente están pensando la forma de innovar dentro de sus respectivas disciplinas. En el boxeo, lo que plantea Franco "El León" Acosta para su regreso al ring suena descabellado, pero es una idea muy interesante.

El marplatense tiene fecha confirmada para el sábado 31 de agosto en la Federación Argentina de Boxeo (FAB) donde se enfrentará con Jorge "Bam Bam" Ibañez después de casi un año de inactividad. Será una oportunidad especial y la quiere aprovechar como tal.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) habló sobre las sensaciones antes de esta nueva pelea, pero también de la iniciativa para que un grupo de marplatenses pueda acompañarlo en Buenos Aires y vivir una experiencia diferente: "Hace casi un año que no peleo y es impresionante las ganas que tengo. Tuve lesiones, recuperaciones, falta de fechas en algunos casos o cancelaciones. Fue un año medio raro en mi vida y lo bueno es que volvemos".

Desde lo físico, ya tenía en claro que la oportunidad estaba cerca y por eso se estaba preparando: "Mentalmente siempre estuve metido, es más lo físico que tengo que poner a punto, vengo entrenando fuerte hace casi un mes y medio. Al no competir hay que entrar en ritmo con los chicos que me darán una mano para guantear, pero la cabeza es la misma de siempre".

Como profesional, tiene muchos adeptos que lo siguen desde sus primeros pasos amateurs y ahora, decidió devolver algo de todo lo que ha recibido: "el cariño de la gente es fundamental porque te hacen buscar el crecimiento constante. Eso me llega a través de las redes y hay chicos que me mandan mensajes, me piden consejos, charlas y eso se siente mucho. Si sos humilde, el cariño se hace sentir".

Ante este regreso, se puso a pensar que podía hacer y se le ocurrió una arriesgada e interesante propuesta. "Quiero volver con algo grande y devolver algo del cariño que recibo. Junto con mi pareja estuvimos organizando y conseguimos un micro de larga distancia en el cuál voy a rifar 55 asientos y la mitad con entrada incluida. Es una rifa de 1.000 pesos donde podrán ganar varios premios, no sólo el viaje ida y vuelta a la FAB, sino también meses de gimnasio gratis en distintos lugares, ordenes para hacerse tatuajes, conseguí arreglos con barberías para cortes de pelo y máquinas de cortar pelo. Es una forma de acercarle la posibilidad a la gente de viajar que es algo muy difícil para cualquiera. Será una experiencia única con sorpresas arriba del micro".

Muchos se llevarán algún premio, pero algunos serán los privilegiados en viajar a Buenos Aires. "Habrá alrededor de 70 ganadores pero siento que es poco por lo que la gente me viene brindando, pero también es un montón porque puedo acercarlos al festival".

No hay antecedentes en la ciudad de una propuesta de este tipo y tiene confianza en que será un suceso importante: "estuve averiguando y nunca lo hizo nadie, se sumó un montón de gente y estoy agradecido porque hay muchos premios más. Se me ocurrió un día pensando como acercarme a la gente más allá de mostrar la puesta a punto para un evento, quería acercarlos a la experiencia de vivir un evento de este tipo. Se nos ocurrió con mi pareja y se dio, aunque parezca algo loco".

Para comprar números, se hará a través de transferencias a la cuenta del propio boxeador y habrá 22 días para poder conseguirlos antes de conocer a los ganadores: "la gente tiene que seguirme en Instagram como @francoezequiel.acosta y estará vigente el sorteo, el pago será a través de un sólo link que voy a poner en mi biografía y es directamente a mi Mercado Pago. Los ganadores los doy a conocer el 28 de agosto para viajar el 31".

Paralelamente pondrá la mirada en su rival porque quiere volver con todo y ganar por KO, como ha sido una constante en su carrera. Sin embargo, advirtió sobre un detalle en particular: "lo único que vi de Bam Bam Ibáñez es que es zurdo y eso no me gusta mucho, tengo que guantear con chicos zurdos. Es en lo único en lo que presto atención, después del resto se encarga mi entrenador Daniel Andino", finalizó "El León".