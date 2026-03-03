El presidente francés Emmanuel Macron anunció un giro histórico en la política de defensa nuclear de Francia: el país aumentará su arsenal, actualmente estimado en unas 300 ojivas, y extenderá su capacidad de disuasión a aliados europeos, en un contexto que definió como “cada vez más inestable”.

Ads

Durante un discurso en la base naval de Île Longue, en Brest, Macron confirmó que en 2036 entrará en servicio un nuevo submarino nuclear, denominado “El Invencible”, y adelantó que ocho países, Reino Unido, Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca, participarán de una estrategia de “disuasión avanzada”.

Puede interesarte

El esquema permitirá que socios europeos participen en ejercicios de la fuerza aérea estratégica francesa y eventualmente alberguen bombarderos con capacidad nuclear. Sin embargo, el mandatario dejó en claro que la decisión de utilizar armas nucleares seguirá siendo exclusiva del presidente francés.

Ads

La iniciativa, considerada el mayor cambio doctrinario desde la era de Charles de Gaulle, busca reforzar el paraguas nuclear europeo sin reemplazar el sistema de disuasión de la OTAN. “Si alguien ataca a Francia, el precio será insoportable”, advirtió Macron.

Fuente: BBC

Ads