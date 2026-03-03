Francia reforzará su arsenal nuclear y ampliará su paraguas de disuasión a Europa
Emmanuel Macron anunció que aumentará el número de ojivas y lanzará un nuevo submarino nuclear en 2036. Ocho países europeos participarán de la estrategia de “disuasión avanzada”.
El presidente francés Emmanuel Macron anunció un giro histórico en la política de defensa nuclear de Francia: el país aumentará su arsenal, actualmente estimado en unas 300 ojivas, y extenderá su capacidad de disuasión a aliados europeos, en un contexto que definió como “cada vez más inestable”.
Durante un discurso en la base naval de Île Longue, en Brest, Macron confirmó que en 2036 entrará en servicio un nuevo submarino nuclear, denominado “El Invencible”, y adelantó que ocho países, Reino Unido, Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca, participarán de una estrategia de “disuasión avanzada”.
El esquema permitirá que socios europeos participen en ejercicios de la fuerza aérea estratégica francesa y eventualmente alberguen bombarderos con capacidad nuclear. Sin embargo, el mandatario dejó en claro que la decisión de utilizar armas nucleares seguirá siendo exclusiva del presidente francés.
La iniciativa, considerada el mayor cambio doctrinario desde la era de Charles de Gaulle, busca reforzar el paraguas nuclear europeo sin reemplazar el sistema de disuasión de la OTAN. “Si alguien ataca a Francia, el precio será insoportable”, advirtió Macron.
Fuente: BBC
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión