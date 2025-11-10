Francia volvió a rechazar la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, argumentando que el tratado “pondría en riesgo la producción agrícola” del país. Así lo confirmó la ministra de Agricultura, Annie Genevard, en declaraciones al periódico JDD.

“Queremos apoyar a nuestros agricultores y por eso Francia no firmará un acuerdo que a la larga los condenaría”, sostuvo Genevard, marcando las “líneas rojas” del gobierno francés.

La funcionaria exigió que cualquier tratado con los países del bloque sudamericano, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, incluya una “cláusula de salvaguarda agrícola” y controles sanitarios más estrictos, para impedir el ingreso de productos que no cumplan con las normas europeas de seguridad alimentaria y medioambiente.

El acuerdo entre la UE y el Mercosur, rubricado a fines de 2024 y adoptado por la Comisión Europea en septiembre de 2025, aún necesita la ratificación de los 27 Estados miembros para entrar en vigor. Francia se mantiene como uno de los países más reticentes a aprobarlo.

Pese a la posición de su ministra, el presidente Emmanuel Macron aseguró esta semana desde Brasil que ve “perspectivas positivas” para avanzar en la negociación, aunque advirtió que seguirá siendo “vigilante” respecto del impacto en el sector agrícola francés.

La tensión refleja el histórico dilema entre la apertura comercial del bloque europeo y la protección de su mercado interno, en un contexto global de incertidumbre económica y creciente competencia agroindustrial.

Fuente: NA