La republica francesa entró en una nueva fase de crisis política: el primer ministro Sébastien Lecornu presentó su dimisión y dejó acéfalo al Gobierno horas después de anunciar un gabinete muy cuestionado.

El presidente Emmanuel Macron aceptó la renuncia en la mañana de París. Es el tercer jefe de Gobierno que cae en un año y, con apenas 27 días en el cargo, el de mandato más breve de la Quinta República moderna.

La oposición reaccionó en bloque: desde la ultraderecha de Marine Le Pen y Jordan Bardella hasta la izquierda de Jean-Luc Mélenchon reclamaron la disolución inmediata de la Asamblea Nacional y el retorno a las urnas; otros dirigentes directamente pidieron la salida de Macron.

El terremoto político golpeó a los mercados: el CAC 40 llegó a caer más de 1,5/2% en la apertura y los bancos lideraron las pérdidas (BNP Paribas, Société Générale y Crédit Agricole, entre -4% y -5%). El euro también retrocedió y el rendimiento del bono francés a 10 años rozó 3,6%, ensanchando el spread con Alemania al mayor nivel en meses.

En el Elíseo barajan tres caminos, todos con riesgos: nombrar otro primer ministro y buscar apoyos puntuales; volver a disolver la Asamblea con resultado incierto; o, en el extremo, una renuncia presidencial que Macron descarta, al menos por ahora. Cualquier salida exigirá desbloquear el trámite del Presupuesto y dar señales fiscales que calmen a los inversores.

Fuente: Clarín