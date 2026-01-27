La Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a menores de 15 años y refuerza la restricción del uso de teléfonos móviles en los institutos. Tras un debate que se extendió hasta pasada la medianoche, el texto recibió 130 votos a favor y 21 en contra y ahora deberá ser tratado por el Senado para su aplicación a partir del 1 de septiembre.

Durante la discusión, la diputada oficialista Laure Miller defendió la iniciativa al advertir que “no se puede dejar que un niño gestione por sí solo algo adictivo”, en referencia a las plataformas digitales. En ese sentido, apuntó contra los algoritmos que conducen a menores hacia contenidos sensibles, con especial mención a TikTok, vinculados a tendencias de autolesión y suicidio.

Desde el Gobierno, el ministro de Educación Edouard Geffray respaldó la medida y destacó los resultados positivos de la prohibición del celular en escuelas primarias y secundarias, vigente desde 2018. “Mejoró el clima escolar y el aprendizaje”, señaló, al tiempo que alertó que muchos jóvenes pasan más horas frente a pantallas que en clases.

La iniciativa fue impulsada políticamente por el presidente Emmanuel Macron, quien celebró el avance legislativo y sostuvo que “el cerebro de nuestros hijos no está en venta”. El mandatario remarcó la necesidad de proteger a los menores de la manipulación algorítmica y de evitar una generación marcada por la ansiedad.

Desde la oposición, legisladores de La Francia Insumisa cuestionaron la viabilidad del sistema de verificación de edad y advirtieron sobre la facilidad para eludir los controles. Aun así, la moción para frenar el proyecto fue rechazada antes de la votación final.

El Gobierno fundamentó la ley en informes sanitarios oficiales que alertan sobre el impacto negativo de las redes sociales en la salud mental de adolescentes, incluyendo trastornos del sueño, comparación constante y ciberacoso. La norma deberá además ajustarse al marco digital de la Unión Europea, para evitar incompatibilidades que ya frustraron iniciativas similares en años anteriores.

Fuente: Infobae