Fran Carzino nació en agosto de 1994 en Lomas de Zamora. Durante sus primeros años publicó cuentos y escritos, hasta que en la adolescencia comenzó a estudiar bajo eléctrico.

Tocó en muchísimos proyectos, grabando discos con sus bandas y trabajando para otros artistas, con géneros tan disimiles como el metal, el pop, la electrónica, pero siempre con la experimentación y la búsqueda como bandera.

En el año 2020, la pandemia imposibilitó a Fran el poder juntarse con compañeros a hacer música. Esto permitió un encuentro con la guitarra y las composiciones propias, lanzando en abril de ese año su primer single, Parabá.

Hoy cuenta con dos álbumes oficiales, un tercero a editarse en 2024, muchísimo material alternativo y varios shows en vivo. A su vez, Fran es psicólogo de profesión, lo cual sirve como inspiración para el contacto y abordaje de temáticas que tienen que ver con la condición humana, lo cual se refleja en su arte.

Su relación con Mar del Plata lo lleva primeramente a la cultura -dos de sus bandas favoritas son Dios Los Cría y 99 Monos- luego la fantasía de cantar o disfrutar de sus shows y por supuesto los seres queridos que estánviviendo aquí. Por esto y más se suma a dividir por letras su +Chance!

+ = Tu lado más positivo / Mi lado más positivo va variando conforme a mi crecimiento y a mi concepción de las cosas. Hoy podría responderte que va por el ser consciente de que hay muchas situaciones que me exceden y no puedo controlarlas, pero hay otras que sí. Y el poder enfocarme en lo que si me corresponde, en lo que si tengo posibilidad de acción, me da paz, me cuida. Considero que trabajar día a día en mi propio cuidado me hace sentirme mejor conmigo, por ende eso repercute en los demás, y se genera algo positivo en los intercambios del día a día con personas.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / El arte siempre estuvo flotando en mí, en un primer momento desde la escritura. Yo escribía mucho, influenciado por los cuentos que me leía mi mamá de chico, a los cuales también les agregábamos el plus de ponerle voces a los personajes. Ya había algo medio teatral ahí circulando. En la adolescencia, gracias a una provocación de una compañera del colegio, que me dijo “¡no puede ser que no sepas de música!” entré a MTV y Much Music y ahí mi vida pegó un giro total. La música, el escenario, el videoclip, el under. Todo entró en un Fran adolescente y nunca se fue.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Intento ir hacia donde siento, hacia donde va mi deseo. Siempre esta este meme girando que dice “ser feliz o encajar en sociedad”. El meme me parece muy interesante, porque ya contrapone ambos conceptos: no parecerían ser compatibles. Bueno, quizás debamos replantearnos un poco las cosas. Creo que mientras prevalezca el respeto, mientras no se dañe a otro, podemos buscar una felicidad, una autenticidad, un camino propio, que muchas veces se escapa un poquito de lo que entendimos que la sociedad espera de nosotros. Por ahí quiero seguir yendo.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Creo que todo el tiempo estamos dejando ciertas cosas para comenzar una nueva vida. En una ruptura con algún amigo o pareja, en un cambio de trabajo, en la decisión conciente de no hacer más una canción o de volver a hacer una canción que hace mucho no hacías. Constantemente hay replanteos (o al menos así yo lo concibo) que cambian nuestra cosmovisión. En lo artístico, siento que ese giro lo hice al sacar Franco, mi segundo álbum, porque habilitó en mi carrera solista un costado menos convencional, que el Fran que sacó Universo (2021) no se hubiese animado a hacer. En cuanto a la respuesta quizás más literal, muchas veces fantasie con radicarme un tiempo en un pueblo del interior de la provincia, para respirar un aire más limpio.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / Hoy quizás lo tengo un poco más claro que en momentos anteriores. No le diría sí a experiencias o sensaciones que impliquen que sienta que me estoy traicionando, que no le estoy haciendo caso a lo que siento en el pecho. Trabajo día a día para escuchar esa vocecita interior y respetarla.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Escuchandolo, reflexionando, en forma de oración, en forma de arte, de un agradecimiento, de un pedido. Conectando con mi propia vulnerabilidad y la del otro. En una mirada… Lo espiritual está todo el tiempo en las pequeñísimas cosas.

E = ¿Esperás volver en otra vida y haciendo qué? / Todavía estoy jugando, aprendiendo y redescubriéndome en esta vida. También se pueden tener muchas vidas conforme a nuestras decisiones. Así que hoy por hoy, estoy acá, ¡y espero seguir sorprendiéndome de lo que esta existencia me trae!

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.