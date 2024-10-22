Personal policial de Comando de Patrullas fue alertado, mediante un llamado al 911, sobre un robo en una farmacia.

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Al llegar a 11 de septiembre y Dorrego entrevistaron a la dueña que constató que tras forzar la puerta de ingreso y la persiana metálica, una persona había sustraído mercadería.

Luego de revisar las cámaras de seguridad de local, el personal policial, en calle San Martín entre 14 de Julio y Dorrego, observó a varios hombres y uno de ellos contaba con características similares al autor del hecho.

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Mantenida comunicación con el Dr. Alejandro Pellegrinelli, dispuso que se notifique al imputado -quien además cuenta con procesos penales por los delitos de robo, tentativa de robo, daños, hurto y tentativa de hurto- de la formación de causa y se lo traslade al Palacio de Tribunales.

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