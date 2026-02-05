Un hombre de 28 años fue detenido en la madrugada luego de robar la batería y el estéreo de un auto estacionado en la vía pública, en el barrio Fortunato de la Plaza.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30, cuando un llamado al 911 alertó sobre un sujeto que se desplazaba en bicicleta y estaba robando elementos de un vehículo en la zona de Guanahani y Casildo Villar. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas lograron identificar a un hombre que coincidía con la descripción aportada.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó darse a la fuga, pero fue interceptado a pocas cuadras. La detención se concretó luego de que la bicicleta que utilizaba sufriera un desperfecto mecánico, lo que permitió su reducción.

Durante la requisa, los policías secuestraron una mochila con una batería de automóvil, un estéreo, una hoja de sierra, un frasco de perfume, otros elementos y la bicicleta utilizada para cometer el robo.

Más tarde, el dueño del vehículo, un Chevrolet Corsa, constató los daños en el rodado y el faltante de los elementos robados, además de los cables de la batería cortados.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia de Mar del Plata, que dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de robo y el traslado del aprehendido a sede judicial.