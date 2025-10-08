El Foro Sectorial de la Construcción de Mar del Plata se reunió por primera vez en el período 2025–2026 para definir una agenda común que fortalezca la articulación entre los actores del sector y promueva el desarrollo local. Durante la jornada, se analizó el impacto positivo de la ordenanza Nº25.114 en la actividad constructiva del partido de General Pueyrredon.

Coordinado por el Colegio de Técnicos - Distrito V, el encuentro tuvo lugar en la sede de Dorrego 1371, donde el presidente Diego Haag recibió a representantes del Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, Colegio de Agrimensores, UOCRA, Colegio de Martilleros, Centro de Constructores y Anexos, y la Cámara Argentina de la Construcción – Delegación Mar del Plata.

Los datos sobre metros construidos en el último período revelaron resultados favorables, lo que motivó al Foro a acordar la solicitud de prórroga de la vigencia de la ordenanza, reconociendo su contribución a la economía local.

Se abordaron también temas prioritarios para el sector, como la problemática de las obras sin permiso, que comprometen la seguridad y la calidad edilicia. Asimismo, se destacó la demora en los trámites de la Dirección de Obras Privadas, un obstáculo que afecta a profesionales, comitentes -propietarios de obras y otros actores- y empresas.

El Foro subrayó la relevancia de que las instituciones representativas del sector participen en la designación del futuro secretario de Obras del Municipio. Esto, indicaron, permitiría una gestión “más ágil, participativa y transparente”, orientada al desarrollo sostenible de la construcción en la ciudad.

Esta reunión inicial marca el comienzo de una agenda conjunta que busca potenciar el vínculo público-privado y proyectar políticas para promover la calidad, la formalidad y el crecimiento ordenado de la construcción en Mar del Plata.