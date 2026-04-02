La Fórmula 1 atraviesa un momento de revisión interna tras las críticas de varios pilotos, que apuntaron a la complejidad técnica actual y a la pérdida de protagonismo en la conducción. Frente a este escenario, las autoridades comenzaron a estudiar una serie de modificaciones orientadas a mejorar el espectáculo y equilibrar la competencia.

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Entre los cambios que se analizan aparecen ajustes en la aerodinámica, con el objetivo de facilitar los sobrepasos y evitar que los autos pierdan rendimiento al rodar detrás de otro. También se evalúan posibles variaciones en las unidades de potencia, buscando simplificar su funcionamiento y reducir costos, un reclamo que viene creciendo dentro del paddock.

Otro de los ejes en discusión es el reglamento deportivo. Se barajan alternativas vinculadas al formato de carrera, la gestión de neumáticos y el uso de tecnologías que hoy condicionan demasiado el rendimiento. La idea es lograr competencias más impredecibles y dinámicas, donde el talento del piloto vuelva a ser determinante.

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Si bien no hay definiciones oficiales, estas propuestas reflejan la intención de responder al malestar expresado por los protagonistas y de adaptar la categoría a nuevas demandas. Cualquier cambio, de concretarse, podría aplicarse en los próximos años y marcar una nueva etapa en la evolución de la categoría.

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