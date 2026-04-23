El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su enérgico rechazo a la decisión del Gobierno nacional de impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, en una medida que calificó como de “extrema gravedad institucional”.

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A través de un comunicado, la entidad señaló que la restricción altera las condiciones básicas para la cobertura periodística en el principal ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo y remarcó que no solo afecta el trabajo de prensa, sino también el derecho de la ciudadanía a acceder a información pública sobre los actos de gobierno.

Desde FOPEA indicaron además que, según la información disponible, el equipo periodístico involucrado en la denuncia había dado a conocer el trabajo que realizaba dentro de la sede gubernamental, un espacio que, pese a contar con normas específicas de seguridad, mantiene carácter público.

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En ese sentido, remarcaron que la denuncia presentada por la Casa Militar aún no cuenta con una resolución judicial que determine la existencia de una conducta irregular. Por eso, consideraron “desproporcionado e injustificado” tanto el accionar penal como la suspensión generalizada de acreditaciones, ya que limita de manera masiva el acceso a la información.

Finalmente, la organización instó a la gestión del presidente Javier Milei a revisar “de manera urgente” la decisión y restablecer el sistema de acreditaciones para garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo, en línea con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión.

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La medida generó una fuerte repercusión en el ámbito político y periodístico, mientras crecen las críticas al Gobierno por las restricciones impuestas a la cobertura en Balcarce 50.

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