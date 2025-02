Desde el jueves y hasta el domingo a las 21:30 en la Sala Piazzolla (Boulevard Marítimo 2280) se viene desarrollando el espectáculo “Pequeños grandes momentos” que cuenta en el elenco con Tomás Fonzi, Sabrina Garciarena, Malena Sánchez y Guillermo Pfening.

Fonzi y Garciarena se hicieron tiempo para visitar las instalaciones del Tronador y dialogaron con El Marplatense.

“No lo tenía visto renovado al Tronador, lo conocíamos, pero no habíamos visto toda esta última remodelación. Es muy lindo. Increíble, de primer nivel. Las ganas te dan por los dos lados, de subirte al escenario o ir a ver una obra”, coincidieron Fonzi y Garciarena.

“Tiene mucha tecnología, está muy armadito, está todo remodelado”, agregaron los reconocidos actores de tv y teatro.

Respecto, a la ciudad de Mar del Plata, Fonzi remarcó: “No es mi lugar de veraneo, pero sí está de paso, y siempre se presenta en el abastecimiento para los viajes que hacemos. Para estos lados de la provincia he venido toda mi vida mucho y a Mar del Plata. Conozco bastante, nunca nunca hice temporada de teatro es una asignatura pendiente. Pero sí, me gusta, me gusta y conozco”.

Sabrina Garciarena, añadió: “Yo recuerdo vacaciones con mi familia de chica y después, sí hice hace tres veranos una temporada así de esas, las largas, que fue muy bueno, y después en invierno hemos con algunas obras y con mis hijos. Ahora estuvimos en noviembre, estuvimos un fin de semana largo, estuvo buenísimo. Me parece divina. Y cada vez más, lo que decía recién que la voy descubriendo. Como que tiene una variedad tremenda, está muy buena. Siempre se descubre algo nuevo en la ciudad, es enorme”.

La obra “Pequeños grandes momentos” está basada en un libro que se llama “Sugar”. Preguntas que nunca hicimos, respuestas que jamás llegaron, secretos ancestrales, anhelos, sueños rotos. Y la profunda convicción de que compartiendo con otros todo es más fácil y siempre hay un hermoso lugar detrás del arco iris.

Bajo la dirección de Dalia Elnecavé, la obra cuenta con dos temporadas en la calle Corrientes y una exitosa gira por las principales plazas del país.

Aclamada en Broadway y en México, en una producción de Valentina Berger y Morris Gilbert. Nia Vardalos adaptó este texto a una obra de teatro dirigida por Thomas Kail y, estrenada en 2017, se transformó en un rotundo éxito.