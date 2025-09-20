Florinda Meza volvió a quedar en el centro de la polémica tras cuestionar con dureza la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo. En una entrevista en el programa La Mesa Caliente de Telemundo, la viuda de Roberto Gómez Bolaños aseguró sin rodeos: “Todo lo que aparece en esa serie es mentira. Todo es falso”.



Meza señaló que la producción “no refleja la realidad” y sostuvo que se está utilizando la figura de Gómez Bolaños con fines económicos. Además, advirtió que no se siente representada en lo que se muestra sobre su vida y la de su pareja, y anunció que piensa contar su propia versión de la historia para aclarar los hechos.



Las declaraciones generaron repercusión inmediata en redes y reavivaron el debate sobre el legado del creador de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado.



VIDEO https://www.instagram.com/p/DOy-SBRki4l/

