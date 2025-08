Luego de que se levantara el secreto de sumario en la causa judicial iniciada a partir de la denuncia pública de Viviana Canosa sobre una presunta red de trata de personas, Florencia Peña publicó un extenso comunicado en sus redes sociales donde expresó su dolor por haber sido injustamente señalada y cuestionó la falta de sustento probatorio en la acusación.



“Luego de una extensa y difícil espera, finalmente hemos tenido acceso al sumario judicial. Al revisar el expediente, nos encontramos con un conjunto de elementos que carecen de sustancia probatoria, sin fundamentos sólidos ni argumentos que justifiquen el tiempo y los recursos que este proceso ha requerido por parte de la Justicia”, escribió la actriz.



Peña sostuvo que lo que más la impactó fue “la exposición de las personas a un sistema que, en ocasiones, puede ser fácilmente manipulado o desbordado por intereses ajenos a la verdad”. Y agregó: “Haber comprobado que no existía sustento en las acusaciones no alcanza para reparar el daño emocional, mediático y personal sufrido”.



En el comunicado, también se refirió a las consecuencias que la causa tuvo en su entorno: “Las personas involucradas hemos atravesado momentos muy duros: angustia, incertidumbre y el profundo dolor que provoca verse injustamente señalados. Esta situación también afectó a nuestras familias, a nuestros entornos afectivos, y a quienes, sin buscarlo, quedaron atrapados en una historia ajena y dolorosa”.



Finalmente, Florencia Peña valoró que la Justicia haya avanzado en esclarecer los hechos, pero pidió que también se investigue si hubo mala fe: “Se abre una nueva etapa, la del proceso de sanación y reconstrucción personal para quienes fuimos injustamente afectados, y también la de buscar que quienes hayan actuado con irresponsabilidad o mala fe enfrenten las consecuencias legales que correspondan”.



“Confío en que la Justicia avanzará para esclarecer por completo lo ocurrido y para que, si corresponde, los responsables asuman las consecuencias. No por revancha, sino por justicia”, cerró.



