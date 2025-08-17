Florencia Borelli anunció oficialmente a través de sus redes sociales que el próximo 12 de octubre estará presente en el Maratón de Chicago, una de las competencias más importantes del calendario internacional que forma parte del circuito World Marathon Majors junto con Boston, Londres, Nueva York, Berlín y Tokio. El evento, que cada año convoca a más de 45 mil corredores, es reconocido por su trazado veloz y por haber sido escenario de récords mundiales.

Ads

La marplatense, que actualmente ajusta su preparación con trabajos en altura, será la única atleta élite latinoamericana en la edición 2025. Su participación llega en un gran momento deportivo, ya que ostenta el récord sudamericano de maratón con un registro de 2 horas, 24 minutos y 18 segundos alcanzado en Sevilla en 2024. Además, en los últimos años se consolidó como referente continental con la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 en la misma distancia (2h27m29s) y el segundo puesto en los 10.000 metros del Campeonato Sudamericano 2025 disputado en Mar del Plata. También en la distancia, ha sido representante olímpica en París 2024.

Borelli también posee los récords nacionales de 10.000 metros en pista, medio maratón y 10 kilómetros en ruta, lo que la convierte en la atleta más completa del atletismo argentino de fondo. Su presencia en Chicago representa la oportunidad de medirse frente a las mejores del mundo y de seguir ampliando sus marcas en una de las carreras más rápidas y exigentes del planeta.

Ads

Con ilusión y motivación, la marplatense ratificó en su anuncio: “El 12 de octubre estaré corriendo el Maratón de Chicago. Tan emocionada de ser parte. Allí vamos”.

Ads