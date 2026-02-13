En medio de la temporada teatral en Mar del Plata, Florencia Peña habló en exclusivo con Gossip y se refirió al complejo presente económico que atraviesa la ciudad, además de cuestionar la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La actriz, que protagoniza Pretty Woman, reconoció que si bien su espectáculo viene funcionando bien, el panorama general no es el mejor.

“No hubo mucha gente en Mar del Plata, vamos a decir todo, no fue la gran temporada. La gente la está remando”, expresó sin rodeos. En ese sentido, remarcó que el éxito de una sola obra no alcanza para sostener la plaza teatral: “No le sirve a nadie que a un solo espectáculo le vaya bien, el esfuerzo de traer elencos grandes es enorme para los productores”.

Peña también se mostró preocupada por el clima social tras la aprobación de la reforma laboral. “No me gusta cómo nos tratamos, no me gusta el odio. No me gusta que desde arriba bajen la línea de que todos los que no pensamos como el gobierno somos una mier…”, lanzó, en referencia al nivel de confrontación que percibe en la discusión pública.

La actriz contó que al regresar de Buenos Aires se encontró con movilizaciones y un fuerte operativo policial en el centro marplatense. “Había mucha gente marchando en paz, pidiendo por sus derechos”, relató.

Más allá de su postura crítica, Peña aseguró que seguirá enfocada en su trabajo y en llevar alegría al público: “Soy una mujer que imparte alegría, vine con ese don. Creo que este va a ser un año donde me voy a dedicar a hacer reír, la gente lo necesita”.

VIDEO: https://visionshow.com.ar/flor-pena-cuestiono-la-reforma-laboral/