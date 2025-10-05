Este domingo, Flor Jazmín Peña fue invitada a La Peña de Morfi, el programa que conducen Lizy Tagliani y Diego Leuco en Telefe. Durante la charla, la bailarina y conductora recordó sus primeros pasos en los medios y repasó todo el recorrido que la llevó hasta Nadie dice nada, el programa de streaming más visto de la Argentina.

Ads

Flor contó cómo fue creciendo profesionalmente desde sus inicios en televisión hasta convertirse en una de las figuras principales del ciclo que conduce junto a Nico Occhiato, quien además es su pareja. La artista habló de los desafíos, del vínculo con sus compañeros y del enorme éxito que el programa mantiene desde su debut en Luzu TV, donde ambos trabajan desde el primer día.

VIDEO https://www.instagram.com/p/DPcBKZPjXY8/

Ads

Ads