Flecha Bus anunció la implementación del servicio Familia ampliada, que permitirá que perros y gatos viajen junto a sus dueños durante la temporada de verano, en servicios seleccionados y de hasta cuatro horas de duración, con salida hacia destinos turísticos como Mar del Plata, Colón, Gualeguaychú, Concordia y Concepción del Uruguay. La iniciativa se aplicará bajo condiciones específicas para garantizar un traslado seguro y confortable.

Con el objetivo de asegurar una experiencia adecuada para todos los pasajeros y priorizar el bienestar animal, la compañía desarrolló un protocolo especial que regula esta modalidad. La propuesta se enmarca en una tendencia creciente: integrar a las mascotas como parte de la vida familiar también durante las vacaciones.

Podrán viajar perros y gatos mayores de cinco meses y con un peso máximo de diez kilos. Deberán hacerlo dentro de un canil portátil o contenedor adecuado, condición indispensable para garantizar la seguridad durante todo el trayecto.

El servicio estará habilitado únicamente para viajes de hasta cuatro horas, una restricción pensada para reducir el estrés de los animales y cumplir con estándares de cuidado acordes a las recomendaciones del sector.

La empresa destacó que esta decisión representa “un cambio de paradigma en el transporte terrestre argentino”, al responder a la demanda de miles de pasajeros que desean compartir el viaje y las experiencias turísticas con sus animales de compañía.

Para consultas sobre disponibilidad de cupos y servicios, la información oficial se encuentra en el sitio web de la compañía: www.flechabus.com.ar.

