Flávio Bolsonaro ganó la pulseada familiar y fue el “elegido” para suceder a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, inhabilitado y que purga una condena a 27 años de prisión por golpismo, como candidato a la presidencia de la ultraderecha en las elecciones del año próximo en Brasil.

Ads

No era el único miembro del clan que quería ese rol. Con su hermano Eduardo autoexiliado en Estados Unidos, el actual senador y primogénito del expresidente fue el vencedor de una interna familiar que tuvo a su “madrastra”, Michelle Bolsonaro, como principal contrincante.

El expresidente, en prisión y con muchos problemas de salud, se decantó por su hijo mayor, de 44 años, para pelearle la candidatura al popular gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas, espectador de lujo en estas “primarias” familiares decididas por el dedo de su líder.

Ads

La estrategia de Freitas, un aliado cercano al expresidente, es simple: esperar a que decante la espuma de la candidatura del primogénito del clan para plasmar sus propias ambiciones de poder. Sabe que las últimas encuestas lo sitúan como el único dirigente de la derecha bolsonarista capaz de evitar la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva.

“Para la derecha, que no contaba con un candidato fuerte para enfrentarse al presidente Lula, es conveniente mantener a Flávio y no exponer a un candidato ahora. Esta situación ayuda a Tarcísio a mantenerse en la contienda, pero no a exponerse antes de abril. La situación solo se aclarará a partir de marzo”, dijo la analista brasileña Denilde Holzhacker, directora del área de Investigaciones en la Escuela Superior de Publicidad y Marketing (ESPM).

Ads

Los brasileños elegirán a su nuevo presidente el 4 de octubre de 2026.

Por qué Flávio Bolsonaro fue el elegido del clan

Con Jair Bolsonaro fuera de combate, el gran favorito era el ahora exdiputado Eduardo Bolsonaro, quizás el miembro del clan con más peso en la política brasileña después de su padre.

Pero el exlegislador se autoexilió en los Estados Unidos, bajo el ala protectora de Donald Trump, gran aliado del expresidente. La Cámara de Diputados revocó su banca de diputado por sus faltas reiteradas en el recinto.

Ads

Flavio Bolsonaro ganó la interna familiar (Foto: REUTERS/Adriano Machado)

Eduardo Bolsonaro viajó a principios de este año a EE.UU. tras denunciar ser víctima de una “persecución” por parte del gobierno y la justicia brasileña en la causa que finalmente condenó a su padre por golpismo. Además, el exlegislador fue imputado por intentar entorpecer desde el extranjero esa misma causa.

Lula lo acusó de ser el principal promotor de la ofensiva de Trump contra su gobierno, que incluyó la imposición de elevados aranceles a productos brasileños. La medida fue levantada después de un encuentro entre ambos presidentes en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebrada en octubre en Malasia y de dos llamados telefónicos que destrabaron el conflicto.

Hoy Eduardo Bolsonaro, de 41 años, está fuera de juego. Su hermano Carlos, de 43 años y concejal de Río de Janeiro, carece de la proyección nacional necesaria, aunque es clave en el armado de propaganda y márketing del expresidente. Su otro hermano, Jair Renán de 27 años y concejal de la ciudad de Camboriu, es muy joven y no tiene peso en la política local. La menor del clan, Laura, tiene apenas 15 años.

Pero Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro, la tercera esposa del expresidente conocida como Michelle Bolsonaro, de 43 años y madre de Laura, tenía intenciones de ser candidata.

“Ciertamente. Michelle Bolsonaro estaba construyendo una estrategia para convertirse en una opción electoral. Y los hermanos no muestran una visión unificada. El problema es que Bolsonaro aún tiene gran visibilidad y lo demostró con el lanzamiento de la candidatura de Flávio”, dijo Holzhacker.

Según la prensa brasileña, los hermanos Bolsonaro le bajaron el pulgar a su “madrastra” Michelle y presionaron, cada uno a su manera, para que su padre se decantara por uno de ellos.

Qué tan sólida es la candidatura de Flávio Bolsonaro

Aunque faltan poco más de 10 meses para las elecciones, la candidatura de Flávio Bolsonaro movió el tablero político nacional.

Pero primero fue ambiguo. Dijo que podría renunciar a su postulación en caso de una amnistía para su padre, aunque finalmente ratificó sus aspiraciones. “Es irreversible. Mi candidatura no está a la venta”, dijo y afirmó que su ventaja sobre Tarcísio de Freitas es su apellido.

El Día de Navidad, antes de ingresar al quirófano para operarse de una hernia inguinal, Jair Bolsonaro divulgó una carta de respaldo a la candidatura de su primogénito: “Ante este escenario de injusticia, y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de nombrar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la Presidencia de la República en 2026″, dijo en una carta escrita de su puño y letra desde su celda.

En otro párrafo, afirmó: es “una decisión consciente, legítima y amparada en el deseo de preservar la representación de aquellos que confiaron en mi”. Flávio representa la continuidad del “camino hacia la prosperidad”, afirmó.

Flávio Bolsonaro leyó la nota en las puertas del hospital privado de Brasilia donde su padre fue operado con éxito el jueves.

“Encuestas recientes muestran que la candidatura de Flávio es sólida, lo que podría influir en la decisión de Tarcísio de presentar su propia candidatura. Tarcísio tiene la gobernación de San Pablo prácticamente asegurada y solo podría competir con Flávio por la presidencia bajo una presión considerable”, señaló el analista brasileño Fernando Guarnieri, de la Universidad de San Pablo.

Para Holzhacker, “la candidatura de Flávio se lanzó para forzar la acción de los partidos de derecha pro-amnistía que beneficiaría a la familia Bolsonaro. Aunque Flávio busca el apoyo de la comunidad empresarial y de sectores sociales, sus posibilidades contra Lula son escasas”.

En ese escenario, Lula no quiere perder el tiempo. Sabe que en las próximas elecciones será crucial el respaldo de la centroderecha tradicional brasileña, concentrada en lo que en el ámbito legislativo se conoce como el “centrao” y que suele dar gobernabilidad a los distintos gobiernos de turno, ya sea de derecha o de izquierda.

El presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva (Foto: REUTERS/Adriano Machado)

Por eso, el presidente sumó a su gabinete a Gustavo Feliciano como su nuevo ministro de Turismo. Si bien el flamante funcionario se define como “independiente”, es muy amigo del titular de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, uno de los líderes del partido derechista Republicanos y muy cercano a otras agrupaciones de derecha.

Feliciano además mantiene aceitadas vinculaciones con el derechista União Brasil, que forma parte de la alianza oficialista.

La guerra está desatada. Lula y Flávio Bolsonaro necesitan el apoyo de los influyentes y mayoritarios partidos de centroderecha, en especial el Republicanos, União Brasil y Progresistas. Son tres partidos que pueden ser decisivos e inclinar la balanza final.

Lula formó una alianza con varios de estos partidos, pero mantenerlos bajo su órbita resultará difícil a medida que se acerquen las elecciones. El riesgo de que se instale una candidatura fuerte de derecha, con Flávio Bolsonaro o Tarcisio de Freitas, puede romper cualquier coalición.

Puede interesarte

Fuente: TN