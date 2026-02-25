“Vos, yo y Piero… a pocos días, horas, minutos no sé… que seamos 3 en casa”, escribió Sol en el posteo, reflejando la felicidad por esta nueva etapa. En el mismo mensaje le dedicó palabras a Azzaro, a quien definió como el pilar de la familia y agradeció el acompañamiento durante todo el proceso.

El nacimiento de Piero marcó un momento muy especial para la pareja, que venía compartiendo con sus seguidores la cuenta regresiva y distintos momentos previos a la llegada del bebé. Ahora, ya instalados en su hogar, disfrutan de los primeros días junto al recién nacido.

