Fito Páez le dedicó oficialmente su nuevo álbum de estudio titulado "Shine" a la actriz Sofía Gala Castiglione, expresando públicamente su gratitud por el apoyo que ella le brindó en un período sumamente complejo de su vida.

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Durante el evento de presentación íntima del disco en Buenos Aires, el músico rosarino cerró su discurso con una emotiva declaración: “Dedicado a Sofía Gala, el álbum, por su compañía, por su amor, por sus charlas, por la comprensión de este momento complejísimo que atravesamos juntos”. Tras sus palabras, sellaron el momento con un beso frente a la audiencia.

El disco representa un renacer artístico para Páez luego de un grave accidente doméstico a fines de 2024 en Madrid, donde sufrió 11 fracturas en 9 costillas.

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El álbum abre, se intermedia y cierra con tres piezas instrumentales llamadas "Háblame I", "II" y "III". Fito reveló que surgieron directamente de un mensaje de WhatsApp que le envió la actriz con la palabra "háblame", lo cual lo inspiró profundamente.

Aunque el gesto y el beso alimentaron fuertemente los rumores de una relación amorosa, la actriz declaró recientemente que mantiene con el músico un vínculo muy profundo y sin etiquetas tradicionales, definiéndolo como "familia" y parte de "una misma tribu".

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