En los primeros nueve meses del año la Fiscalía de Delitos Culposos de Mar del Plata registró 104 víctimas fatales en hechos bajo su investigación, una cifra que supera ampliamente las estadísticas de años anteriores y enciende las alarmas sobre la seguridad en la ciudad.

Según el relevamiento interno, en todo 2024 se habían contabilizado 90 víctimas, mientras que en 2023 fueron 95 y en 2022 el total llegó a 114. El incremento sostenido preocupa a las autoridades judiciales, que advierten una tendencia marcada por la imprudencia al volante y la falta de medidas de protección, especialmente en siniestros que involucran motociclistas.

“La sensación que nos genera es preocupación, no solo por la cantidad de trabajo, sino porque todos transitamos por la vía pública y lo vemos a diario: hay mucha imprudencia”, expresó el fiscal Pablo Vera Tapia, en diálogo con El Marplatense, quien se encargó de sistematizar los datos de la dependencia.

El funcionario detalló que la mayoría de los casos están vinculados a choques entre autos y motos, aunque cada vez son más frecuentes los siniestros entre motociclistas: “Vemos muchos hechos con participación de motos, mucha falta de casco, vehículos sin papeles ni seguro, y en varios casos, responsabilidad compartida entre las víctimas y los victimarios”.

Vera Tapia subrayó que la fiscalía solo interviene “cuando hay un resultado lesivo o fatal”, por lo que los números reflejan apenas una parte del problema. “No vemos todas las infracciones que se cometen a diario, pero cuando llegamos, el daño ya está hecho”, lamentó.

Consultado sobre la evolución de las cifras, Vera Tapia fue contundente: “Sí, lamentablemente va a crecer. Octubre comenzó sin fallecidos, pero ya tuvimos el caso del nene de 2 años en ruta. Y siempre en diciembre aumenta un poco más, porque llegan turistas y hay más circulación, lo que incrementa la probabilidad de accidentes. No tengo dudas de que la cifra va a subir, lamentablemente”, advirtió.

El fiscal insistió en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y concientización vial, así como los controles. “Lo que más hay son accidentes auto-moto , y muchos de ellos, evitables. Hay una falta de cultura del cuidado que se traduce en tragedias”, concluyó.