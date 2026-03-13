El Ministerio Público Fiscal de la Nación presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal contra una resolución que limita la participación de fiscales en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan, donde se investigan responsabilidades de cuatro exoficiales de la Armada Argentina.

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El planteo judicial busca revertir la decisión del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, que dispuso que solo dos de los cuatro fiscales designados por el procurador general interino participen del debate oral.

La resolución cuestionada fue dictada el pasado 27 de febrero, cuando el tribunal declaró inadmisible un recurso de casación presentado por el MPF contra otra decisión previa del 23 de diciembre. En ese fallo, los jueces habían establecido que en el juicio debían intervenir únicamente los fiscales federales Gastón Franco Pruzan, a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Río Gallegos, y Lucas Colla, titular de la Sede Fiscal Descentralizada Caleta Olivia.

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El MPF solicitó que se revoque esa decisión y que se permita también la participación de los fiscales Julio Zárate, titular de la Unidad Fiscal Río Gallegos, y María Andrea Garmendia Orueta, integrante de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

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Además, los fiscales cuestionaron otra disposición del tribunal que establece que los representantes del Ministerio Público que no participen de una audiencia no podrán presentar alegatos finales. Según señalaron, esa medida implica un “avasallamiento” a la autonomía funcional del organismo y viola el artículo 120 de la Constitución Nacional Argentina.

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El tribunal había argumentado que su decisión se basaba en el principio de igualdad de las partes y de “igualdad de armas”. Sin embargo, los fiscales respondieron que ese principio no implica una equivalencia numérica entre fiscales y defensores, sino igualdad de oportunidades para ejercer el derecho de defensa.

En la presentación ante Casación, los representantes del MPF sostuvieron además que la resolución judicial interfiere en la autonomía del organismo y en las facultades del procurador general para organizar el equipo fiscal. En ese sentido, afirmaron que la decisión “afecta críticamente la autonomía funcional e independencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación”.

Los fiscales también cuestionaron el argumento del tribunal según el cual la resolución no constituía una sentencia definitiva ni generaba un perjuicio irreparable. A su entender, la medida impacta directamente en el ejercicio de sus funciones y en la representación institucional del organismo en el proceso judicial.

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El equipo fiscal que interviene en el juicio había sido designado el 11 de noviembre por el procurador general interino Eduardo Casal.

La controversia se originó durante la audiencia preliminar realizada el 4 de diciembre pasado. En el acta de esa audiencia quedó asentado que solo dos fiscales podrían intervenir en el debate oral. El MPF solicitó posteriormente que se corrigiera ese documento, al considerar que no reflejaba de manera fiel lo ocurrido en la audiencia.

El 23 de diciembre el tribunal ratificó la decisión de limitar la participación a dos fiscales y estableció que solo quienes asistan a todas las audiencias podrán alegar al final del juicio. Frente a esa resolución, el MPF presentó un recurso de casación que fue declarado inadmisible, lo que derivó en la actual presentación de un recurso de queja ante Casación.

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar