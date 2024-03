Fiorelina Bottarelli es terapeuta Holística y Maestra de Reiki. Con su vocación permite brindar a cada persona las herramientas para que el camino de la vida sea más agradable de transitar a pesar de las piedras que aparecen en el recorrido.

Taurina de personalidad tenaz y esforzada, pone mucho empeño en vivir una vida cómoda y tranquila, comprendiendo y haciendo comprender el para qué de cada experiencia.

Fiorelina enseña la Sabiduría Maya como forma de guía, permitiendo que las energías universales sean utilizadas para concretar los logros, sueños y desafíos de la vida.

Mar del plata es su lugar en el mundo. Tuvo la suerte de viajar y conocer lugares increíbles que reforzaron su decisión de quedarse en esta ciudad, que según ella: es hermosa.

Entre el Corazón del Cielo, la Madre Tierra, los cuatro vientos, el tiempo circular y la “medicina de energía” del Reiki se suma a mi pedido de dividir su +Chance!

+ = Tu lado más positivo / La alegría con la que vivo cada día, incluso en los días grises.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Se despertó en mi primer viaje de mochilera a los 19 años cuando quería entender al ser humano en su totalidad, porque sufrimos, porque nos enfermamos y que depende de nosotros para ser feliz. ¡Nunca dejé de estudiar y de incorporar herramientas para poder ayudar !

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Voy hacia el amor como forma de vida, cuidando la manera en la que me relaciono con los demás, sabiendo que la persona que tengo enfrente, es una proyección de mi. Si amo, me amo. Si lastimo, me lastimo.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / No, soy feliz con la vida que elegí. Entendí con el tiempo que puedo irme a cualquier lado del mundo a hacer cualquier cosa y que siempre le voy a poner buena energía, pero 'hoy', estoy donde quiero, haciendo lo que más me apasiona.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / A aquello que atenta contra mis convicciones.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Preguntándome todos los días como me estoy sintiendo con lo que se va presentando. Preguntándome el 'para qué' de lo que hago.

E = ¿Esperás volver en otra vida y haciendo qué? / Si, me encanta vivir! haría lo mismo pero sería más satisfactorio en una vida donde el humano, sea 'humano'.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.