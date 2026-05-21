El país nórdico pondrá en funcionamiento este año una instalación subterránea capaz de almacenar combustible radiactivo durante los próximos 100.000 años. El proyecto demandó una inversión de 1.200 millones de dólares.

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La instalación, denominada “Onkalo”, que significa “cavidad” en finés, está ubicada junto a la central nuclear de Olkiluoto, en la costa oeste del país, y tendrá capacidad para guardar unas 6.500 toneladas de residuos generados por los cinco reactores nucleares finlandeses durante un siglo.

Según explicó Pasi Tuohimaa, director de comunicación de Posiva, empresa encargada del proyecto, el objetivo es comenzar las operaciones este mismo año, una vez finalizadas las pruebas técnicas y obtenidas las autorizaciones del Gobierno y de la Agencia de Seguridad Radiológica y Nuclear de Finlandia.

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“Debido al sistema de múltiples barreras, es realmente muy seguro”, aseguró Tuohimaa al defender el modelo de almacenamiento geológico profundo elegido por Finlandia.

El combustible nuclear utilizado permanecerá primero cerca de 40 años en depósitos temporales para reducir su nivel de radiactividad. Luego será encapsulado en contenedores de hierro fundido recubiertos de cobre anticorrosión y enterrado a 433 metros de profundidad.

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El sistema incluye capas de sellado con arcilla bentonita y roca madre, diseñadas para impedir cualquier liberación de radiación al ambiente.

La construcción de “Onkalo” comenzó en 2004, aunque Finlandia financia el proyecto desde fines de la década del 70 mediante un fondo estatal sostenido por las compañías nucleares del país.

Actualmente, ese fondo acumula cerca de 3.500 millones de euros destinados exclusivamente al tratamiento y almacenamiento definitivo de residuos radiactivos.

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Fuente: Clarín