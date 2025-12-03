El balance del año en FINES deja ver un fenómeno que trasciende lo pedagógico: aun en un 2025 atravesado por dificultades económicas, miles de adultos en General Pueyrredon sostuvieron su decisión de volver a estudiar y llenar las aulas. Con más de 210 comisiones activas y un entramado de articulaciones con universidades, espacios culturales, entidades sociales y organismos públicos, el programa consolidó un modelo educativo que combina territorialidad, corresponsabilidad y proyección a futuro.

Para Juan Ignacio Santeiro, coordinador regional, el éxito del programa se explica por un entramado de articulaciones institucionales que permitieron enriquecer la experiencia de cada comisión. A lo largo del ciclo, trabajaron junto al Teatro Auditorium, el Museo MAR, el Consorcio Portuario, Región Sanitaria VIII, CONICET, UTN y la Universidad Nacional de Mar del Plata en proyectos que aportaron contenidos, talleres y nuevas perspectivas dentro del aula. “Entendemos que no es comenzar y cerrar una etapa, sino abrir vínculos con otros ámbitos de formación”, señaló en diálogo con El Marplatense.

La demanda educativa se mantuvo firme a pesar del impacto socioeconómico que afectó las dos grandes aperturas de inscripción del año. Para sostener ese interés, FINES reforzó el trabajo territorial y se apoyó en instituciones comunitarias como sociedades de fomento, clubes de barrio, sindicatos, iglesias y espacios sociales que, según Santeiro, “creen en una salida colectiva desde la educación” y abren sus puertas para acompañar a los estudiantes.

“Hay un altísimo índice de nuestra población que sigue entendiendo que la escuela pública es el lugar para desarrollarse, para proyectarse y para cumplir sueños”, afirmó, al destacar que el programa no solo permite finalizar trayectorias educativas, sino también abrir nuevos caminos hacia la formación profesional y los estudios terciarios y universitarios.

De cara al 2026, el programa ya abrió la inscripción y desplegará operativos durante diciembre, el verano y los primeros meses del año en distintos barrios de Mar del Plata. También habrá registro virtual y atención en la oficina del Consejo Escolar. “Creemos que el número de estudiantes volverá a ser alto, por eso iniciamos el proceso ahora para garantizar el acceso”, afirmó.

El año también dejó actividades significativas que reforzaron el sentido de comunidad dentro del programa. Entre ellas, los Juegos InterFINES, realizados en ambos cuatrimestres, que reunieron concursos artísticos, muestras culturales y torneos deportivos. “Son encuentros que ponen en valor la magia que sucede en nuestras comisiones”, expresó. A esto se sumó el proyecto “Legisladores por un día”, donde los estudiantes investigaron problemáticas de sus barrios y las presentaron en una sesión especial en el Honorable Concejo Deliberante.

Para Santeiro, todas estas experiencias “fortalecen el sentido de pertenencia, construyen territorio y muestran el enorme valor de la educación de adultos”. Y concluyó: “Hoy es un buen día para reflexionar sobre lo logrado y proyectar un 2026 con más oportunidades para nuestra comunidad”.