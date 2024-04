Luego de cinco días de fin de semana XXL y aproximándose el sexto y último de descanso, El Marplatense recorrió comercios céntricos para dialogar con comerciantes y evaluar cómo fue el consumo durante estas fechas.

La ciudad recibió más de 215 mil personas hasta el momento, según afirmaron desde el EMTur y se espera que la cifra se incremente. En ese sentido, trabajadores de locales ubicados en la peatonal, indicaron: “El jueves y viernes las ventas estuvieron muy tranquilas aunque si hubo mucha gente. El sábado y domingo también vimos muchísimas personas paseando y por suerte las ventas repuntaron bastante. Fueron como un día de verano, muy movido. Ahora, veremos que pasa estos dos últimos días pero cumplió las expectativas, por lo menos en los primeros cuatro del fin de semana”.

Dolores, trabajadora de una chocolatería mencionó: “Estamos muy contentos con las ventas que tuvimos. Vino mucha gente y eso se vio reflejado en nuestro local. Vinieron muchos bonaerenses principalmente y de varias provincias más”.

Con respecto al mismo periodo pero del año pasado, la comerciante dijo que “las ventas fueron menores en esta oportunidad pero nosotros mantuvimos los precios desde diciembre, y entre eso y que tenemos varias promociones, la gente se maneja”.

Luciano de una reconocida heladería dijo: "Fue un fin de semana raro para nosotros. Los dos primeros días tuvimos mucho trabajo pero el clima no nos ayudó y nuestro rubro depende de eso. Hubo poca gente en el centro y para estas 48 horas restantes no sabemos qué esperar. Parece que no va a llover pero vi que mucha gente ya se iba de la ciudad. Esperábamos laburar más. Creo que fue el tiempo y los precios de todo".

Por su parte, Ramiro, trabajador de una zapatería expresó: "Hubo incremento de ventas en comparación a días anteriores donde estábamos muy tranquilos, pero no fue lo que esperábamos. Hubo mucha gente en la ciudad pero no tanto consumo. No cumplimos el total de las expectativas pero siempre es bueno que venga gente a Mar del Plata y se mueva un poco la economía. Nosotros mantuvimos los precios y de hecho bajamos varios por las liquidaciones de temporada"

Además, Yamila, empleada de un salón recreativo ubicado en la peatonal agregó que "durante el fin de semana largo se trabajó mucho. Vino bastante gente a la ciudad, parecía un día de temporada y eso nos pone contentos. Cumplimos las expectativas por mucho. Nuestro rubro tuvo gran demanda. Incluso tuvimos mayor movimiento en comparación con el verano".