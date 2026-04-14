Docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata intensificaron las medidas de visibilización para denunciar el deterioro salarial y el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. A través de clases públicas y actividades abiertas, buscan explicar a la comunidad la situación que atraviesan las universidades.

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Según señalaron, los salarios docentes se encuentran “totalmente denigrados” y arrastran una fuerte pérdida frente a la inflación. “Para actualizar los ingresos a diciembre de 2023 necesitamos un 43% de aumento”, advirtieron, al tiempo que cuestionaron los incrementos otorgados por decreto, considerados insuficientes.

El reclamo también apunta al Gobierno nacional por no implementar una ley ya aprobada por el Congreso, que establece la actualización del presupuesto universitario. “Hace 174 días que se incumple una norma que garantiza el financiamiento”, remarcaron, y advirtieron que no existe actualmente una instancia de diálogo ni convocatoria a paritarias.

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Desde el movimiento estudiantil, sostienen que la crisis impacta directamente en las condiciones de cursada. Denuncian falta de espacios, deterioro de la infraestructura y dificultades para sostener el trayecto académico. “No tenemos las condiciones básicas para formarnos como profesionales”, expresaron.

En el caso de los docentes, la situación genera además multi-empleo y abandono de la actividad. Indicaron que el 30% del plantel cobra alrededor de 6000 pesos por hora y lleva más de un año sin aumentos, lo que provoca vacantes en áreas estratégicas y dificultades para cubrir cargos.

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En este contexto, se instalaron “carpas por la Universidad de la Soberanía” como punto de encuentro y protesta. Las actividades se desarrollan en el complejo universitario y otros espacios públicos, con el objetivo de sostener el reclamo y convocar a la sociedad a acompañar la defensa de la educación pública.

Los organizadores anticiparon que continuarán con las medidas hasta que se garantice el cumplimiento de la ley y se recomponga el presupuesto del sistema universitario.