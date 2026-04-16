El Gobierno nacional se prepara para afrontar un fuerte impacto fiscal tras el fallo judicial que lo obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Según estimaciones oficiales, deberá destinar alrededor de $2,5 billones para cumplir con la norma, lo que, advierten desde la Casa Rosada, implicaría el regreso del déficit fiscal.

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La decisión se da luego de que la Justicia ratificara la vigencia de la ley aprobada por el Congreso, que el Ejecutivo había intentado frenar sin éxito. Ante este escenario, el Gobierno analiza avanzar con los pagos de manera gradual, mientras evalúa recurrir a la Corte Suprema en busca de una última instancia que suspenda la medida.

Sin embargo, dentro del propio oficialismo reconocen que es poco probable que el máximo tribunal conceda ese freno, por lo que ya se preparan para cumplir con la obligación en el corto plazo.

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El conflicto por el financiamiento universitario lleva meses y se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno y el sistema educativo. La ley en cuestión busca actualizar los recursos destinados a las universidades nacionales, en un contexto de reclamos por pérdida de poder adquisitivo y recortes presupuestarios.

Mientras tanto, rectores y referentes del sector sostienen que la aplicación de la norma es clave para garantizar el funcionamiento de las instituciones, en medio de una crisis que incluye protestas, paros y advertencias sobre el deterioro del sistema.

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La discusión ahora se traslada al plano fiscal: cumplir con la ley implicaría un gasto significativo que podría alterar el equilibrio de las cuentas públicas, uno de los principales objetivos del Gobierno.

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