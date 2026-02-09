Finalizó la puesta en valor del CAPS Meyrelles en Cerrito Sur
El centro de salud, ubicado en Alejandro Korn 2279, fue remodelado con trabajos en techos, rejas, cielorrasos, vidrios y pintura para mejorar la atención a los vecinos del barrio.
La Municipalidad de General Pueyrredon finalizó las obras de remodelación y puesta en valor del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Meyrelles, en el barrio Cerrito Sur, con el objetivo de fortalecer la infraestructura sanitaria y garantizar mejores condiciones de atención.
Los trabajos incluyeron la restauración general del edificio, la colocación y refuerzo de rejas en ventanales y accesos, el recambio de vidrios, además de arreglos en mampostería y tareas de pintura interior y exterior.
Uno de los puntos centrales de la obra fue la reparación integral del techo. Se retiraron capas antiguas de membrana deteriorada, se sellaron filtraciones y se modificó el sistema de drenaje para mejorar la impermeabilización. En una segunda etapa, se colocó concreto y se ejecutó una nueva losa, con intervención del EMVIAL.
También se realizaron arreglos internos en el cielorraso, con machimbre de PVC, y mejoras estructurales que apuntan a prolongar la vida útil del edificio.
Desde el Municipio destacaron que estas tareas buscan poner en condiciones los espacios de salud pública y asegurar que los CAPS funcionen de manera adecuada para la comunidad.
Qué servicios funcionan en el CAPS Meyrelles
En el centro se brinda atención en Enfermería, Clínica Médica, Trabajo Social, Nutrición, Odontología, Ginecología, Obstetricia, Salud Mental (Psicología y Terapia Ocupacional) y Pediatría, además de vacunación y farmacia.
Para consultar días, horarios, turnos y actividades, los vecinos pueden ingresar a
www.mardelplata.gob.ar/meyrelles
