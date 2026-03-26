El Ente de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) informó que finalizó la primera etapa de las obras de infraestructura vial en la avenida Jorge Newbery, que incluyeron la ampliación de calzada, instalación de semáforos y señalización, ejecutadas en el tramo comprendido entre Bahía Thetis y el acceso a la urbanización cerrada Las Prunas.

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En detalle, los trabajos abarcaron la ampliación de 800 metros lineales de pavimento de hormigón, la construcción de isletas divisorias y la incorporación de carriles exclusivos de ingreso. También se realizaron obras complementarias como la creación de buzones y el tendido de cableado subterráneo.

La intervención incluyó además tareas integrales de señalización vial, con demarcación en caliente de sendas peatonales, líneas divisorias de carril, líneas de frenado y flechas indicadoras de giro. En los próximos días se completará la instalación de la cartelería correspondiente.

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Desde el Municipio indicaron que las obras continuarán con la colocación de luminarias LED de alumbrado público y el desarrollo de dos etapas adicionales, que contemplan la construcción de un carril suplementario por sentido de circulación hasta el arroyo Corrientes.

Estos trabajos se enmarcan en un plan integral de tres fases y se financian mediante el aporte de capitales privados a través de compensaciones urbanísticas, en respuesta al crecimiento demográfico de la zona.

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