La empresa distribuidora de gas Camuzzi, junto a Asociación Conciencia, dio cierre hoy a la 5ª edición del programa Cocinas para crecer. La iniciativa, que se realiza de manera consecutiva desde hace cinco años en la ciudad, tuvo su jornada de clausura con la entrega de diplomas y capital semilla a más de 30 emprendedores locales que participaron del ciclo de formación.

El programa está orientado a personas provenientes de contextos de vulnerabilidad social que buscan desarrollarse profesionalmente en el sector gastronómico. A lo largo del año, los participantes accedieron a capacitaciones grupales e individuales en técnicas de cocción, manipulación de alimentos, panificación y pastelería, además de contenidos vinculados a la gestión de emprendimientos: definición de precios, construcción de marca e identidad visual.

“Durante estas cinco ediciones hemos brindado apoyo a emprendedores gastronómicos de la ciudad, que con esfuerzo y pasión lograron fortalecer sus capacidades y transformar sus iniciativas. Los avances que hoy en día demuestran son un claro reflejo de ese recorrido”, expresó Rodrigo Espinosa, director de Relaciones Institucionales de Camuzzi.

La propuesta fue desarrollada en articulación con la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), acercando herramientas concretas para el crecimiento profesional y económico de los participantes.

Cocinas para crecer se sostiene en la convicción de que la formación en oficios es una herramienta transformadora, capaz de convertir ideas iniciales en proyectos reales que generen ingresos y oportunidades, fortaleciendo a su vez el entramado social y productivo de las comunidades.

