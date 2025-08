El monitoreo satelital del tortugo Jorge, el ejemplar de tortuga marina liberado y seguido por científicos argentinos, llegó a su fin el pasado 29 de julio.

Así lo confirmó la doctora en Ciencias Biológicas Mariela Dassis, quien formó parte del equipo de seguimiento. “Es un proceso lógico y esperable, que ocurre en el 100% de los animales monitoreados en la naturaleza”, explicó en diálogo con El Marplatense.

La pérdida de señal no implica ningún indicio negativo sobre la salud del animal. “Si el telémetro hubiera detectado que Jorge salió del agua y no volvió, podría haber sido una señal de captura incidental. Pero no fue el caso”, aclaró Dassis.

A lo largo de su seguimiento, Jorge recorrió entre 3.500 y 4.500 kilómetros, desplazándose a velocidades normales para su especie y siguiendo comportamientos típicos de las tortugas marinas. “Logró orientarse, regresar a aguas cálidas y llegar a Río de Janeiro, que es, según los análisis genéticos, su zona de origen”, detalló la especialista.

El monitoreo satelital de Jorge proporcionó datos valiosos para los estudios de conservación marina. El instrumento adherido a su caparazón permitió seguir su trayectoria, analizar su comportamiento migratorio y confirmar que el animal se encontraba en perfecto estado durante todo su recorrido.

“Cerramos este monitoreo con un resultado más que positivo. Jorge no sólo completó su migración, sino que además aportó información muy importante para la ciencia”, concluyó Dassis. Los datos obtenidos serán ahora analizados con mayor profundidad para seguir trabajando en la conservación de esta especie.

El caso de Jorge conmovió a miles de personas que siguieron su historia a través de redes sociales, desde su recuperación hasta su regreso al océano. Su travesía es hoy una prueba concreta del impacto que tiene la ciencia aplicada a la preservación de la biodiversidad marina.