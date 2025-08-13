En el marco del Programa de Padrinazgo de Establecimientos Educativos, la Municipalidad, junto con la empresa Parliamo, finalizó las obras de mejora y remodelación del Jardín Municipal N°20 Benito Lynch (Cerrito 1865), ubicado en el barrio Cerrito San Salvador. Las tareas incluyeron refacciones integrales para optimizar las instalaciones educativas.

Las obras abarcaron mejoras en la iluminación y el cableado eléctrico, la instalación de una nueva red de conexión a internet, pintura interior y exterior, refacciones en la vereda y el patio -con la incorporación de juegos y un mural-, además del reemplazo de pizarrones. Estas acciones, ejecutadas por Parliamo, se llevaron a cabo en el marco de un convenio a título gratuito, conforme a la Ordenanza Municipal N°9577.

“Esta iniciativa busca fomentar la colaboración e interacción público-privada en la gestión de espacios municipales”, destacaron desde la Secretaría de Educación. Las empresas y particulares que participan pueden apadrinar instituciones, contribuyendo al bienestar de la comunidad y fortaleciendo la responsabilidad social.

A cambio de su aporte, Parliamo podrá colocar carteles de identificación en el jardín, respetando las normativas municipales. “Este modelo no solo mejora la infraestructura educativa, sino que también incentiva la participación activa de la comunidad en el cuidado de los espacios públicos, manteniendo la comuna su control y supervisión sobre los mismos”, agregaron.

La Secretaría de Educación resaltó el compromiso de la empresa y otras entidades, como la Asociación de Mujeres Profesionales y de Negocios BPW Victoria Ocampo, que recientemente apadrinó el Jardín Municipal N°11 Belisario Roldán.

