Horas restan para conocer la sede oficial

El esperado duelo entre la Selección Argentina, campeona de la última Copa América, y la Selección de España, vigente campeona de la Eurocopa, se encuentra en suspenso mientras los organismos organizadores definen el escenario del encuentro.

La posibilidad de que el partido se disputara en Qatar quedó descartada debido al conflicto bélico que actualmente condiciona la agenda internacional. Ante este panorama, autoridades vinculadas a la FIFA analizan qué territorios cuentan con la infraestructura, seguridad y capacidad organizativa necesarias para albergar un evento de semejante magnitud.

Entre las opciones más firmes aparecen Londres ofrece como carta fuerte al mítico Estadio de Wembley, sede de la Finalissima 2022. El estadio cuenta con experiencia en la organización de eventos de máxima exigencia, protocolos de seguridad consolidados y excelentes condiciones de accesibilidad. Además, su ubicación facilitaría el traslado del plantel español y de varios futbolistas argentinos que compiten en ligas europeas.

Además Marruecos elevó una oferta formal para hospedar el evento, pero la federación española desistió por las fricciones asociadas a la candidatura conjunta de España y Portugal para el Mundial 2030.

Aunque todavía no se ha oficializado el estadio anfitrión, se espera que en las próximas horas se anuncie la ciudad que albergará una nueva edición de este enfrentamiento intercontinental.

Sino los equipos tendrán que buscar rival alternativo para algún amistoso previo a la llegada del mundial, que se encuentra a menos de cien días de su inicio.

