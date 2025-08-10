La actividad de Natación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, comenzó con mucha intensidad y buenas competencias buscando los protagonistas de las finales en cada una de las especialidades.

Los marplatenses tendrán una nutrida participación prácticamente todos los días de competencia ya sea en las pruebas individuales como en las postas donde Argentina buscará protagonismo.

El primer día tuvo una sola nadadora que se presentó en el plano individual y fue Catalina Acacio. La talentosa y joven deportista que está haciendo una interesante experiencia en el plano internacional, compitió en las series clasificatorias de los 100 metros pecho.

Cumplió con las expectativas porque fue tercera en su serie con un tiempo de 1:12.64 segundos que se transforma en su mejor marca personal. De esta forma, logró el séptimo mejor tiempo de todas las competidoras y disputará la Final A por las medallas en la tarde de hoy.

La competencia decisiva será a las 18.32 cuando Acacio buscará mejorar aún más sus registros soñando con protagonizar la lucha por uno de los primeros podios de la competencia.

En las postas 4x100 libres que se desarrollaron en su instancia clasificatoria esta mañana; las damas con Catalina Acacio y Lucía Gauna en competencia; quedaron terceras en su serie con 3:55.77 minutos logrando el quinto mejor registro de la general. La final la disputarán en el cierre del día desde las 19.26.

Los caballeros, en tanto, lograron el segundo puesto de la serie y el sexto de la general. Sin presencia marplatense, disputarán la final por las medallas a las 19.40